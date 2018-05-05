Более 530 млн телефонных звонков отследило в 2017 году АНБ США

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Агентство национальной безопасности (АНБ) США в 2017 году отследило не менее 534 млн телефонных звонков, несмотря на предпринятые структурой меры по ограничению наблюдения за гражданами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные, которые более чем втрое превышают показатели 2016 года, приводятся в распространенном в пятницу докладе аппарата директора национальной разведки США.

В нем отдельно подчеркивается, что речь в данном случае идет не о столь же большом числе попавших под слежку, так как берется в расчет каждый отдельно взятый звонок.

После того, как в 2013 году в открытый доступ попали - благодаря действиям экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена - данные о программах слежки за гражданами АНБ, ведомство существенно сократило свою деятельность по слежке. Если до огласки означенных сведений речь ежегодно шла о миллиардах отслеженных звонков, то сейчас официальная статистика показывает существенно более скромные цифры.

19 января президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении на шесть лет программы прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме.

Речь идет о секции 702 принятого в 1978 году Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Внесенная в него в 2008 году поправка дает право спецслужбам без санкции специального суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку между иностранными гражданами, находящимися за пределами США, но использующими американские спутниковые каналы, узлы связи или интернет- серверы, в том числе, принадлежащие крупным компаниям. В целом, спецслужбы не имеют права вести аналогичную слежку без ордера за американцами. Однако есть важное исключение - граждане США могут попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактируют с иностранцами, которые находятся в поле зрения разведки.