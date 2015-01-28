Более 500 женщин из стран Западной Европы вступили в ряды "Исламского государства"

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Около 550 женщин из стран Западной Европы вступили в ряды "Исламского государства" в Сирии и Ираке, свидетельствуют данные исследования.

Авторы доклада, подготовленного в Институте стратегического диалога, задаются вопросом, почему некоторые женщины готовы бросить все и рисковать жизнью ради того, чтобы жить на контролируемой боевиками территории.

Среди главных причин – личные потрясения и желание выйти замуж за джихадиста.

По данным исследования, многие женщины не представляли себе, какой на самом деле будет их новая жизнь, но уже не смогли вернуться.