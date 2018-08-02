Более 500 тысяч британцев подписали петицию в подерржку повторного референдума по Brexit

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Более 500 тысяч человек подписали петицию в поддержку проведения в Великобритании нового референдума по вопросу Brexit, который позволил бы гражданам страны выступить с решающим словом в отношении любого из заключенных с Евросоюзом соглашений о дальнейшем сотрудничестве, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как пишет британская газета The Independent, поддержавшая петицию бывший министр образования Джастин Грининг заявила, что многие депутаты парламента и ряд высокопоставленных членов кабмина согласны с тем, что новое голосование может быть единственным способом для выхода из тупика Brexit. Издание подчеркивает, что ее кампанию поддержали бывший британский премьер-министр Тони Блэр (1997-2007 годы), лидер партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл и бывший генеральный прокурор Доминик Грив.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла идею проведения общенародного голосования по итоговой сделке между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit.

Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года, где победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.