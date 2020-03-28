Более 500 тыс. человек в мире заразились коронавирусом, свыше 23 тыс. умерли

В общей сложности 509 164 случая заражения коронавирусом и 23 335 летальных исходов было зарегистрировано в мире по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени (13:00 бакинское время) 27 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Женеве в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 46 тыс. человек, число смертельных исходов выросло на 2 501. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - 286 697 и 16 105 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 36 414, а умерших - на 2 155.

На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 27 марта зафиксировано 100 018 заболевших и 3 567 летальных исходов. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где COVID-19 заразились в общей сложности 81 137 человек и 1 176 умерли.

За сутки о выявлении COVID-19 объявили две новых страны (территории).