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Более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали кандидатуру Харрис

Более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали кандидатуру Харрис Более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали номинацию вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от партии после того, как нынешний лидер Джо Байден решил выйти из гонки.
Другие страны
22 июля 2024 г. 13:10
Более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали кандидатуру Харрис

Более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали номинацию вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от партии после того, как нынешний лидер Джо Байден решил выйти из гонки.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные подсчеты.

"CNN на данный момент удалось отследить более 500 заявлений в поддержку вице-президента Камалы Харрис от делегатов (съезда) Демократической партии", - сообщает телеканал, отметив, что число продолжит расти, поскольку все больше делегатов продолжают заявлять о своей поддержке кандидатуры Харрис.

По информации телеканала, общее количество делегатов, участвующих в съезде партии в Чикаго в августе, составляет примерно 4 700 человек.

Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис.

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