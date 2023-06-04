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Более 50 военных убиты при нападении боевиков на базу Афросоюза в Сомали

Более 50 военных убиты при нападении боевиков на базу Афросоюза в Сомали Пятьдесят четыре военных Уганды погибли во время боев за военную базу Переходной миссии Африканского союза (АТМИС) в Сомали, на которую напали боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб".
Другие страны
4 июня 2023 г. 07:28
Более 50 военных убиты при нападении боевиков на базу Афросоюза в Сомали

Пятьдесят четыре военных Уганды погибли во время боев за военную базу Переходной миссии Африканского союза (АТМИС) в Сомали, на которую напали боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил президент Уганды Йовери Мусевени.

Переходная миссия Африканского союза в Сомали 26 мая сообщала, что ее военная база на юго-западе страны подверглась нападению со стороны боевиков "Аш-Шабаб". Народные силы обороны Уганды сообщали в Twitter, что на базе АТМИС нападению боевиков подвергся угандийский контингент.

"Я проинформировал членов парламента об инциденте в Сомали. Наши солдат перегруппировались, в результате чего база была отбита. Мы обнаружили тела пятидесяти четырех павших солдат, в том числе командира", - написал президент Уганды в Twitter.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə Afrika İttifaqının bazasına hücum nəticəsində 50-dən çox əsgər ölüb

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