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    Более 50 военных пострадали от удара молнии в Колумбии

    Инцидент произошел во время подготовки к торжественной церемонии в воинской части

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Порядка 58 военнослужащих получили ранения в результате удара молнии по военному лагерю в колумбийском Попаяне департамента Каука.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в субботу во время подготовки к торжественной церемонии в воинской части.

    Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь для детального медобследования. Генерал Луис Фернандо Рохас сообщил, что солдаты получили ожоги.

    «Надеемся, что серьезных последствий не будет, помимо ожогов у некоторых отмечены проблемы со слухом», — сказал Рохас.

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