Более 50 военных Бурунди погибли при атаке "Аш-Шабаб" на базу в Сомали

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/Более 50 военных из Бурунди погибли в результате атаки боевиков группировки "Аш-Шабаб" на базу Африканского союза в Сомали, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

Нападение на военную базу на юге Сомали произошло днем в пятницу. Как заявил представитель вооруженных сил Сомали Абдикарин Осман (Abdikarin Osman), сначала начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух у военной базы Африканского союза в сомалийской деревне Лего (Lego), затем боевики открыли огонь по военнослужащим.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.