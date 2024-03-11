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Более 50% опрошенных американцев считают, что Байдена не уважают мировые лидеры

Более 50% опрошенных американцев считают, что Байдена не уважают мировые лидеры Многие американцы недовольны положением США на международной арене и считают, что президент страны Джо Байден не пользуется уважением лидеров других стран.
Другие страны
11 марта 2024 г. 19:00
Более 50% опрошенных американцев считают, что Байдена не уважают мировые лидеры

Многие американцы недовольны положением США на международной арене и считают, что президент страны Джо Байден не пользуется уважением лидеров других стран.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Согласно опубликованным данным, 37% участников исследования выразили уверенность в том, что Байдена уважают руководители других стран, 58% придерживаются противоположного мнения. Остальные затруднились с ответом.

На вопрос о том, удовлетворены ли они текущим положением США в мире, утвердительно ответили 33% опрошенных, отрицательно - 65%. Остальные не ответили.

Согласно приведенным данным, 6% респондентов убеждены, что к США в мире относятся "очень благожелательно". 36% считают, что отношение к США "отчасти благожелательное", такая же доля полагает, что оно "отчасти неблагожелательное". 21% опрошенных уверены, что в мире к США относятся "очень неблагожелательно".

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