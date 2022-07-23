Более 50 млн жителей Восточной Африки грозит острый дефицит продовольствия

Свыше 50 млн жителей Восточной Африки могут столкнуться в этом году с чрезвычайным дефицитом продовольствия.

Свыше 50 млн жителей Восточной Африки могут столкнуться в этом году с чрезвычайным дефицитом продовольствия.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на восточноафриканское Межправительственное управление по вопросам развития (IGAD).

"Более 50 млн жителей региона Восточной Африки, как ожидается, испытают в этом году острую нехватку продовольствия", - пишет AP.

Такой прогноз, отмечает агентство, относится к семи восточноафриканским странам. В частности, по данным IGAD, около 300 тыс жителей в Сомали и Южном Судане, как ожидается, могут оказаться в условиях полномасштабного голода.

В докладе управления подчеркивается, что в восьми районах Сомали вплоть до сентября существует риск голода "в случае повсеместного неурожая и проблем с животноводством, а также из-за резкого роста цен на продовольствие и отсутствия масштабной гуманитарной помощи".

AP сообщает, что в настоящее время глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр совершает поездку по Восточной Африке, чтобы привлечь внимание к кризису в регионе. В ходе этой поездки Пауэр призвала страны "сделать все возможное, чтобы предотвратить голод" в регионе.

Отмечается, что ранее на этой неделе она объявила о выделении 1,2 млрд долларов США на предоставление продовольственной помощи жителям Эфиопии, Сомали и Кении.