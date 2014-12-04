Более 50 человек убиты и ранены в результате серии взрывов в Багдаде

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Три взрыва прогремели в Багдаде менее чем за один час, более 50 погибших и раненых, сообщают иракские информагентства.

Два заминированных автомобиля взорвались в шиитском районе ас-Садр на востоке столицы, где по данным агентства Мада Пресс, погибли не менее 7 человек, а более 30 получили ранения. Данные о жертвах являются неокончательными, отмечают источники агентства.

Еще одна машина, начиненная взрывчаткой, взлетела на воздух на севере города в районе Аш-Шааб на рыночной площади, унеся жизни двух человек и оставив ранеными 10, сообщил агентству источник в МВД страны, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".