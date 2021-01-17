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Более 50 человек стали жертвами землетрясения на острове Сулавеси

Более 50 человек стали жертвами землетрясения на острове Сулавеси По меньшей мере 56 человек погибли из-за землетрясений, произошедших в индонезийской провинции Западный Сулавеси.
Другие страны
17 января 2021 г. 09:22
Более 50 человек стали жертвами землетрясения на острове Сулавеси

По меньшей мере 56 человек погибли из-за землетрясений, произошедших в индонезийской провинции Западный Сулавеси.

Как передает Report, об этом со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее поступала информация о 42 жертвах.

По данным агентства, число пострадавших составляет 826 человек.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Западном Сулавеси. Эпицентр находился на расстоянии 6 км к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине 10 км. В четверг в 14:35 по местному времени (10:35 - бакинское время) в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9. С четверга местная сейсмологическая служба зафиксировала 28 афтершоков.

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Версия на азербайджанском языке Sulavesi adasında zəlzələ qurbanlarının sayı 56 nəfərə çatdı

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