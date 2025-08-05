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Более 50 человек пропали без вести в Индии в результате наводнения

Более 50 человек пропали без вести в Индии в результате наводнения Более 50 человек пропали без вести в Индии в результате наводнения
Другие страны
5 августа 2025 г. 13:36
Более 50 человек пропали без вести в Индии в результате наводнения

Более 50 человек пропали без вести в индийском городе в Уттаркаши в Гималаях в результате наводнения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

На кадрах местных телеканалов видно, как потоки воды хлынули с горы и обрушились на деревню у подножия гор, смывая дома и дорогу.

Правоохранительные органы призвали местных жителей держаться подальше от рек, учитывая повышения уровня воды.

Уттаракханд все больше подвержен внезапным наводнениям и оползням, в возникновении которых некоторые эксперты обвиняют изменение климата.

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