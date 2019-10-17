Более 50 человек пострадали в результате протестов в городах Каталонии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Не менее 52 человек пострадали в результате акций протеста в городах Каталонии в среду вечером, сообщает в четверг со ссылкой на местную медицинскую службу интернет-портал испанской газеты El Pais, передает Reportсо ссылкой на "Интерфакс".

По данным собеседников издания, 32 пострадавших - в Барселоне, 10 человек - в Лейде, пятеро - в Жироне. Пострадавшие также есть в городах Сильс, Саллент, Манреса и Таррагона.

Среди пострадавших есть один несовершеннолетний, он поступил в больницу с черепно-мозговой травмой.

В ходе акций протеста в ряде городов страны сотрудники полицейской службы Каталонии в среду вечером и в ночь на четверг произвели не менее 20 задержаний.

"Не менее двух десятков человек задержаны на всей территории (Каталонии) в течение сегодняшнего дня в связи с их вероятной причастностью к насильственным действиям во время манифестаций", - сообщила каталонская полиция в своем твиттере.

Не менее 22 тыс. манифестантов собрались в среду вечером (по местному времени) на улицах Барселоны, сообщил ранее испанский телерадиоканал РТВЕ.

По данным телеканала, сожжено не менее десятка автомобилей. Наиболее радикально настроенные участники акций протестов, забрасывали полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Атаке подверглась группа журналистов канала TeleMadrid.

Кроме Барселоны, также поступили сообщения о беспорядках из другого города Каталонии - Жироны.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

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По меньшей мере 28 человек обратились за медицинской помощью в Барселоне, где беспорядками завершилась акция протеста против вердикта каталонским политикам, которые имеют отношение к организации референдума о независимости региона. Об этом в четверг сообщила газета El Pais со ссылкой на медицинские службы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее в среду газета La Vanguardia информировала об 11 раненных.

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По меньшей мере 11 человек пострадали в среду в ходе акции протеста в центре Барселоны, которая завершилась беспорядками. Об этом сообщает газета La Vanguardia. По ее информации, к настоящему моменту задержан один человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акция прошла у здания департамента внутренних дел при правительстве Каталонии в центре города. Манифестанты стали бросать в полицейских большие камни и петарды. Кроме того, по данным стражей порядка, в их сторону плеснули кислоту.

Участники акции с закрытыми лицами продолжают блокировать улицы и поджигать мусорные баки. По предварительным данным, сгорело более пяти автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли силу против манифестантов. В ходе протеста также пострадал оператор телеканала Telemadrid, передает газета El Pais.