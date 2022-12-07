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Более 50 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Мехико

Более 50 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Мехико Туристический автобус врезался в опору второго уровня кольцевой автодороги на юге Мехико. В ДТП получили травмы более 50 человек, один пассажир погиб.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 05:39
Более 50 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Мехико

Туристический автобус врезался в опору второго уровня кольцевой автодороги на юге Мехико. В ДТП получили травмы более 50 человек, один пассажир погиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в обнародованном заявлении городское управление по чрезвычайным ситуациям (УЧС).

"К настоящему времени известно об одной жертве и 55 пострадавших, из которых 42 были доставлены в больницы", - говорится в документе. В транспортном средстве находились мексиканские пенсионеры, следовавшие в район Сочимилько на прогулку по каналам.

Сведений о возможных причинах случившегося пока обнародовано не было. Сотрудники городской прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств автокатастрофы.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada avtobus qəzaya uğrayıb, 55 nəfər yaralanıb

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