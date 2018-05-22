Более 50 человек получили ранения при посадке самолета без шасси в Саудовской Аравии - ВИДЕО

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Более 50 человек получили ранения при посадке самолета без шасси в Джидде. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает управление проведения расследований службы гражданской авиации Саудовской Аравии.

Аварийная посадка Airbus 330 саудовской авиакомпании Saudia была совершена ночью. Лайнер летел из Медины в столицу Бангладеш Дакку. Во время полета экипаж обнаружил неисправность гидравлической системы. Из-за этого было решено направиться в аэропорт короля Абдель Азиза в Джидде.

Самолет произвел несколько попыток сесть.

На борту самолета находился 141 пассажир и десять членов экипажа.