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Более 50 человек погибли в результате нападения боевиков в Мали

Более 50 человек погибли в результате нападения боевиков в Мали Более 50 человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков на гражданский конвой и его военный эскорт недалеко от северо-восточного города Гао в Мали.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 17:49
Более 50 человек погибли в результате нападения боевиков в Мали

Более 50 человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков на гражданский конвой и его военный эскорт недалеко от северо-восточного города Гао в Мали.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили местные чиновники и жители.

Атака произошла возле деревни Гао, в регионе, где уже более десяти лет действуют группировки, связанные с ИГИЛ и "Аль-Каидой".

“Люди выпрыгивали из машин, пытаясь спастись. Было много погибших и раненых гражданских”, — заявил местный житель.

По его словам, в больницу Гао доставлены тела 56 погибших, а число военных потерь остается неизвестным.

Также отмечается, что подобные смертельные нападения стали настолько частыми, что военные организуют сопровождение конвоев практически ежедневно.

На данный момент малийская армия не ответила на запрос о комментариях.

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Версия на азербайджанском языке Malidə silahlıların hücumu nəticəsində 50-dən çox adam ölüb
Версия на английском языке Over 50 people killed in convoy ambush in northeast Mali, sources say

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