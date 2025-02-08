Более 50 человек погибли в результате нападения боевиков в Мали

Более 50 человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков на гражданский конвой и его военный эскорт недалеко от северо-восточного города Гао в Мали.

Более 50 человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков на гражданский конвой и его военный эскорт недалеко от северо-восточного города Гао в Мали.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили местные чиновники и жители.

Атака произошла возле деревни Гао, в регионе, где уже более десяти лет действуют группировки, связанные с ИГИЛ и "Аль-Каидой".

“Люди выпрыгивали из машин, пытаясь спастись. Было много погибших и раненых гражданских”, — заявил местный житель.

По его словам, в больницу Гао доставлены тела 56 погибших, а число военных потерь остается неизвестным.

Также отмечается, что подобные смертельные нападения стали настолько частыми, что военные организуют сопровождение конвоев практически ежедневно.

На данный момент малийская армия не ответила на запрос о комментариях.