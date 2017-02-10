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    Более 50 человек погибли в Конго во время столкновений с военными

    Военные убили сторонников оппозиционного лидера Камва Нсапу

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Демократической Республике Конго во время столкновений военные убили более 50 сторонников вождя Камва Нсапу, убитого в августе прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, сторонники Нсапу устроили столкновения с целью отомстить за смерть оппозиционного лидера.

    По данным СМИ, сотни людей погибли, тысячи вынуждены покинуть родину из-за конфликтов в Центральном Конго между сотрудниками безопасности страны и членами группировки приверженцев Нсапу.

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