Более 50 человек погибли в Конго во время столкновений с военными

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Демократической Республике Конго во время столкновений военные убили более 50 сторонников вождя Камва Нсапу, убитого в августе прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, сторонники Нсапу устроили столкновения с целью отомстить за смерть оппозиционного лидера.

По данным СМИ, сотни людей погибли, тысячи вынуждены покинуть родину из-за конфликтов в Центральном Конго между сотрудниками безопасности страны и членами группировки приверженцев Нсапу.