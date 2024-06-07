Более 50 человек погибли с января из-за ударов США и Британии по Йемену

По меньшей мере 55 человек погибли с января этого года в результате ударов США и Великобритании по объектам мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" на территории Йемена.

По меньшей мере 55 человек погибли с января этого года в результате ударов США и Великобритании по объектам мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" на территории Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер повстанцев Абдель Малик аль-Хуси.

"С начала агрессии против нашей страны 12 января 2024 года американские и британские вооруженные силы нанесли 487 ударов, жертвами которых стали 55 человек, еще 78 получили ранения", - сказал лидер хуситов в эфире телеканала Al Masirah.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.