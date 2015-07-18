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    Более 5 тысяч человек убиты в Сирии в месяц Рамазан

    ​Общее количество погибших в стране в период с 18 июня по 16 июля составляет 5,026

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Более 5000 человек были убиты в ходе боевых действий в Сирии во время религиозного священного месяца Рамазан. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в Наблюдательном совете по правам человека в Сирии (SOHR).

    Согласно сообщению, среди погибших, по крайней мере, 1220 мирных жителей. Общее количество погибших в стране в период с 18 июня по 16 июля составляет 5,026.

    Сирия охвачена гражданской войной с марта 2011 года. Дамаск противостоит на различных фронтах так называемой умеренной оппозиции и многочисленным повстанческим группам, включая "Исламское государство".

    По оценкам ООН, в результате конфликта было убито более 220 тысяч человек, более 11 миллионов человек стали беженцами или вынужденными переселенцами. 

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