Более 5 тысяч человек убиты в Сирии в месяц Рамазан

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Более 5000 человек были убиты в ходе боевых действий в Сирии во время религиозного священного месяца Рамазан.

Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в Наблюдательном совете по правам человека в Сирии (SOHR).

Согласно сообщению, среди погибших, по крайней мере, 1220 мирных жителей. Общее количество погибших в стране в период с 18 июня по 16 июля составляет 5,026.

Сирия охвачена гражданской войной с марта 2011 года. Дамаск противостоит на различных фронтах так называемой умеренной оппозиции и многочисленным повстанческим группам, включая "Исламское государство".

По оценкам ООН, в результате конфликта было убито более 220 тысяч человек, более 11 миллионов человек стали беженцами или вынужденными переселенцами.