Более 48 тыс. человек подписали петицию об аресте премьер-министра Израиля

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Биньямина Нетаньяху во время его визита в Лондон на сайте обращений в парламент Великобритании.

Как заявляют авторы петиции, Нетаньяху должен быть арестован за военные преступления согласно нормам международного права, как только он прибудет в Великобританию. Премьер-министр Израиля обвиняется авторами петиции в убийстве 2 тыс. человек мирного населения в 2014 году.

Отмечается, что правительство рассматривает все петиции, которые получают более 10 тыс. подписей.

Биньямин Нетаньяху проведет переговоры в Лондоне в сентябре 2015 года, информирует Report со ссылкой на издание «Газета.Ru».