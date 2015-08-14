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    Более 48 тыс. человек подписали петицию об аресте премьер-министра Израиля

    Правительство рассматривает все петиции, которые получают более 10 тыс. подписей

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Биньямина Нетаньяху во время его визита в Лондон на сайте обращений в парламент Великобритании.

    Как заявляют авторы петиции, Нетаньяху должен быть арестован за военные преступления согласно нормам международного права, как только он прибудет в Великобританию. Премьер-министр Израиля обвиняется авторами петиции в убийстве 2 тыс. человек мирного населения в 2014 году.

    Отмечается, что правительство рассматривает все петиции, которые получают более 10 тыс. подписей.

    Биньямин Нетаньяху проведет переговоры в Лондоне в сентябре 2015 года, информирует Report со ссылкой на издание «Газета.Ru».

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