Более 46 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Словакию в 2023 году

Более 46 тыс. нелегальных мигрантов пересекли границу Словакии в текущем году, проникнув в республику по так называемому балканскому пути, проходящему далее через Сербию и Венгрию.

Более 46 тыс. нелегальных мигрантов пересекли границу Словакии в текущем году, проникнув в республику по так называемому балканскому пути, проходящему далее через Сербию и Венгрию.

Как передает Report , об этом заявил журналистам словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

"С 1 января нынешнего года нелегально пересекли границу Словакии более 46 тыс. беженцев, - сказал он. Мы составили карту мест, где наиболее часто происходят незаконные пересечения границы. Именно там сосредоточена главная техника позволяющая в режиме реального времени фиксировать нарушения границы со стороны Венгрии", - сказал Фицо.

Жесткий контроль на словацко-венгерской границе должен обеспечиваться совместными силами полиции и армии, указал Фицо. Предполагается использование беспилотных летательных аппаратов. Братислава одолжила у Чехии специальную передвижную технику, которая позволяет идентифицировать нарушителей границы в радиусе нескольких километров.