О нас
Report Georgia
Аудио новости

Более 434 тыс. случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в мире за сутки

Более 434 тыс. случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в мире за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 79,23 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 443 тыс.
Другие страны
27 декабря 2020 г. 23:53
Более 434 тыс. случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 79,23 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 443 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в воскресенье данным ВОЗ, число летальных исходов выросло почти на 7,4 тыс, превысив 1,75 млн.

По состоянию на 27 декабря в ВОЗ поступили сведения о 79 232 555 инфицированных и 1 754 493 умерших. Число заразившихся возросло на 434 779, умерших - на 7 393.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 47% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (208 518), на втором месте - регион Европы (152 625), на третьем - Юго-Восточная Азия (29 062).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 18 648 989. Далее следуют Индия (10 187 850), Бразилия (7 448 560), Россия (3 050 248), Франция (2 507 532), Великобритания (2 256 009), Италия (2 038 759), Испания (1 854 951), Германия (1 640 858), Колумбия (1 574 707), Аргентина (1 574 554) и Мексика (1 372 243).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünyada pandemiya ilə bağlı son statistika

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
21 декабря 2020 г. 14:07
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
21 декабря 2020 г. 15:49
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
23 декабря 2020 г. 15:03
Билл Гейтс: Пандемия СOVID-19 в ближайшие месяцы только усилится
Билл Гейтс: Пандемия СOVID-19 в ближайшие месяцы только усилится
23 декабря 2020 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi