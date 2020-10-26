О нас
Report Georgia

Более 43 млн человек в мире заразились COVID-19

Более 43 млн человек в мире заразились COVID-19 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в понедельник 43 млн.
Другие страны
26 октября 2020 г. 10:45
Более 43 млн человек в мире заразились COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в понедельник 43 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его сведениям, число инфицированных сейчас составляет 43 009 311, умерли 1 153 857 человек, выздоровели 28 959 776. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (8 636 165). Далее следуют Индия (7 909 959) и Бразилия (5 394 128).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
20 октября 2020 г. 17:49
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
14 октября 2020 г. 15:06
Перо дипломата в ответ на армянскую агрессию
ФотоПеро дипломата в ответ на армянскую агрессию
14 октября 2020 г. 10:50
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
Противник вновь обстреливает Тертер, погиб мирный житель
14 октября 2020 г. 10:00
Армяне продолжают обстреливать Тертер, сброшено около 300 снарядов
ФотоАрмяне продолжают обстреливать Тертер, сброшено около 300 снарядов
13 октября 2020 г. 11:09
Обнародованы имена убитых в Гяндже
Обнародованы имена убитых в Гяндже
12 октября 2020 г. 14:49
Эксперт: Мир не должен безразлично наблюдать за атаками ВС Армении на Гянджу
Эксперт: Мир не должен безразлично наблюдать за атаками ВС Армении на Гянджу
11 октября 2020 г. 10:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi