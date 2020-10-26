Более 43 млн человек в мире заразились COVID-19

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в понедельник 43 млн.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в понедельник 43 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его сведениям, число инфицированных сейчас составляет 43 009 311, умерли 1 153 857 человек, выздоровели 28 959 776. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (8 636 165). Далее следуют Индия (7 909 959) и Бразилия (5 394 128).