Более 400 нелегалов попытались попасть на территорию Сеуты

Более 400 нелегальных мигрантов предприняли попытку проникнуть на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки.

Более 400 нелегальных мигрантов предприняли попытку проникнуть на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки.

Как передает Report , об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, благодаря действиям сотрудников марокканских правоохранительных органов нелегалам не удалось попасть в пиренейское королевство.

Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для Сеуты одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен высокий забор, защищенный колючей проволокой. Несмотря на это, нелегалам все же удается иногда перебраться через ограду.