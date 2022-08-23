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Более 400 млн жителей Китая могут остаться без питьевой воды

Более 400 млн жителей Китая могут остаться без питьевой воды Самая сильная за всю 60-летнюю историю наблюдений жара в Китае и пересохшая река Янцзы заставили китайские власти пойти на крайние меры по перераспределению электроэнергии.
Другие страны
23 августа 2022 г. 07:06
Более 400 млн жителей Китая могут остаться без питьевой воды

Самая сильная за всю 60-летнюю историю наблюдений жара в Китае и пересохшая река Янцзы заставили китайские власти пойти на крайние меры по перераспределению электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, знаменитая шанхайская набережная Вайтань, обычно ярко освещенная по ночам, на ближайшие двое суток погаснет для экономии электроэнергии. Район набережной, известный сочетанием исторических и футуристических зданий, популярен среди туристов.

На прошлой неделе Китай выпустил свое первое в этом году общенациональное предупреждение о засухе после того, как в некоторых районах, включая Шанхай в районе дельты Янцзы и Сычуань на юго-западе Китая, несколько недель наблюдалась экстремальная жара.

Вторая по величине экономика мира (после США или третья после США и ЕС) столкнулась с сильной засухой на фоне рекордной жары.

Река Янцзы сейчас находится на рекордно низком уровне. На некоторых участках выпало менее половины обычного количества осадков. По словам чиновников, водохранилища гидроэлектростанций в настоящее время истощились почти наполовину.

Янцзы - третья по величине река в мире, обеспечивающая питьевой водой более 400 млн китайцев, и самый важный водный путь не только для экономики Китая, но и для глобальной цепочки поставок.

Этим летом уровень воды достиг рекордно низкого уровня, когда пересохли целые участки реки и десятки притоков. Уровень воды в главном русле Янцзы более чем на 50% ниже среднего показателя за последние пять лет. Судоходные пути в среднем и нижнем течении реки также закрыты.

Потеря воды в обширной гидроэнергетической системе Китая особенно остро сказалась на ситуации в провинции Сычуань, получающей более 80% энергии от гидроэнергетики. В Сычуани и соседних провинциях температура превысила 40 градусов по Цельсию. Засуха затронула по меньшей мере 2,46 млн человек и 2,2 млн гектар сельскохозяйственных угодий в Сычуани, Хэбэе, Хунани, Цзянси, Аньхое и Чунцине.

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Версия на азербайджанском языке Çində 400 milyondan çox insan susuz qala bilər

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