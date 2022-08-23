Более 400 млн жителей Китая могут остаться без питьевой воды

Самая сильная за всю 60-летнюю историю наблюдений жара в Китае и пересохшая река Янцзы заставили китайские власти пойти на крайние меры по перераспределению электроэнергии.

Самая сильная за всю 60-летнюю историю наблюдений жара в Китае и пересохшая река Янцзы заставили китайские власти пойти на крайние меры по перераспределению электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на ВВС , знаменитая шанхайская набережная Вайтань, обычно ярко освещенная по ночам, на ближайшие двое суток погаснет для экономии электроэнергии. Район набережной, известный сочетанием исторических и футуристических зданий, популярен среди туристов.

На прошлой неделе Китай выпустил свое первое в этом году общенациональное предупреждение о засухе после того, как в некоторых районах, включая Шанхай в районе дельты Янцзы и Сычуань на юго-западе Китая, несколько недель наблюдалась экстремальная жара.

Вторая по величине экономика мира (после США или третья после США и ЕС) столкнулась с сильной засухой на фоне рекордной жары.

Река Янцзы сейчас находится на рекордно низком уровне. На некоторых участках выпало менее половины обычного количества осадков. По словам чиновников, водохранилища гидроэлектростанций в настоящее время истощились почти наполовину.

Янцзы - третья по величине река в мире, обеспечивающая питьевой водой более 400 млн китайцев, и самый важный водный путь не только для экономики Китая, но и для глобальной цепочки поставок.

Этим летом уровень воды достиг рекордно низкого уровня, когда пересохли целые участки реки и десятки притоков. Уровень воды в главном русле Янцзы более чем на 50% ниже среднего показателя за последние пять лет. Судоходные пути в среднем и нижнем течении реки также закрыты.

Потеря воды в обширной гидроэнергетической системе Китая особенно остро сказалась на ситуации в провинции Сычуань, получающей более 80% энергии от гидроэнергетики. В Сычуани и соседних провинциях температура превысила 40 градусов по Цельсию. Засуха затронула по меньшей мере 2,46 млн человек и 2,2 млн гектар сельскохозяйственных угодий в Сычуани, Хэбэе, Хунани, Цзянси, Аньхое и Чунцине.