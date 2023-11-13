За сутки через КПП "Рафах" в Египет из сектора Газа прошли свыше 800 человек

За минувшие сутки из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах" прошли не менее 826 иностранных граждан.

За минувшие сутки из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах" прошли не менее 826 иностранных граждан.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил CNN сотрудник египетской погранслужбы. Это рекордное число эвакуированных из сектора Газа с начала обострения конфликта.

Среди эвакуированных в Египет были также девять раненых палестинцев, сказал собеседник телекомпании.

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По меньшей мере 421 иностранный гражданин и обладатель двойного гражданства включен в списки на эвакуацию из сектора Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении погранслужбы палестинского анклава, опубликованном на ее странице в Facebook.

В обнародованных списках значатся граждане и подданные Марокко, Иордании, Испании, Нидерландов, Перу, России, США и Швеции.