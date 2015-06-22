Более 40 тысяч человек эвакуированы на юге Китая

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Власти островной провинции Хайнань на юге Китая эвакуировали более 40 тысяч местных жителей из-за приближающегося мощного тайфуна "Куджира", который, как ожидается, достигнет острова в ночь на вторник.

Как отмечает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

"Более 40 тысяч человек эвакуированы в южной провинции Хайнань из-за приближающегося тайфуна "Куджира"… Около 20 тысяч рыболовных шхун были отозваны обратно в гавань", - сообщило агентство со ссылкой на местные власти.

Кроме того, во вторник будут закрыты все начальные и средние школы в столице провинции - городе Хайкоу.





