Более 40 рейсов отменены в Нью-Йорке из-за отключения электроэнергии

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Международный аэропорт Нью-Йорка LaGuardia отменил 45 рейсов из-за отключения электроэнергии, вылет еще пяти рейсов задерживается.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как заявил официальный представитель портового управления штатов Нью-Йорка и Нью-Джерси Стив Колман (Steve Coleman), отключения электроэнергии в терминале C, которым управляет американская авиакомпания Delta, начались около 4:30 утра по местному времени.

Через четыре часа, по его словам, электроснабжение на некоторых участках терминала было восстановлено, авиакомпания планирует полностью восстановить работу своей системы связи после 9 часов утра по местному времени.

По данным агентства, перебои с электроснабжением произошли после того, как подрядчик случайно отключил две линии электропередач, которые частично обслуживают терминал аэропорта.





