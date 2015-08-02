Более 40 подозреваемых в причастности к терроризму задержаны в ОАЭ

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура ОАЭ задержала 41 человека по подозрению в причастности к террористической организации, сообщает Report со ссылкой наРИА "Новости".

Генеральный прокурор ОАЭ Салем Саид Кубейш заявил, что подозреваемые создали террористическую группировку, которая исповедовала радикальный ислам и собиралась осуществлять теракты в ОАЭ.

"Целью группировки было свержение власти и создание "исламского халифата"", - заявил он.