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    Более 40 подозреваемых в причастности к терроризму задержаны в ОАЭ

    Подозреваемые создали террористическую группировку для свержения власти и создания исламского халифата

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура ОАЭ задержала 41 человека по подозрению в причастности к террористической организации, сообщает Report со ссылкой наРИА "Новости".

    Генеральный прокурор ОАЭ Салем Саид Кубейш заявил, что подозреваемые создали террористическую группировку, которая исповедовала радикальный ислам и собиралась осуществлять теракты в ОАЭ.

    "Целью группировки было свержение власти и создание "исламского халифата"", - заявил он.

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