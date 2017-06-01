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    Более 40 мигрантов погибли в пустыне Сахаре на пути в Ливию

    44 человека погибли от обезвоживания, когда их грузовик сломался в пустыне Сахара на севере Нигера© AFP

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ 44 мигранта погибли от обезвоживания, когда их грузовик сломался в пустыне Сахара на севере Нигера, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Красный Крест отмечает, что еще  шесть человек выжили, поскольку смогли добраться в отдаленную деревню. 

    Среди погибших от обезвоживания было несколько детей.

    Местные СМИ сообщают, что группа ганийцев и нигерийцев пытались проехать в Ливию, чтобы далее отправиться в Европу через Средиземное море.

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