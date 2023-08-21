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Более 40 глав государств примут участие в саммите БРИКС

Более 40 глав государств примут участие в саммите БРИКС Более 40 иностранных лидеров будут участвовать в саммите БРИКС, который пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге.
Другие страны
21 августа 2023 г. 13:31
Более 40 глав государств примут участие в саммите БРИКС

Более 40 иностранных лидеров будут участвовать в саммите БРИКС, который пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете.

"Более 40 глав государств примут участие", - сказал он.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР.

Министр иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор сообщила, что лидеры стран "пятерки" обсудят на саммите вопрос расширения организации.

Ранее сообщалось, что формальные заявки на вступление в объединение подали свыше 20 стран.

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Версия на английском языке Over 40 heads of state to attend BRICS summit

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