Более 40 глав государств и правительств примут участие на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Более 40 глав государств и правительств, а также порядка 2,5 тысяч бизнес лидеров из 140 стран примут участие на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21-24 января. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ВЭФ, свое участие на форуме подтвердили президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Турции Ахмет Давудоглу, Госсекретарь США Джон Керри, премьер-министр Китая Ли Кэцян и др.

Основной темой предстоящего форума станет "Новый глобальный контекст", вопросы роста и стабильности, кризисы и сотрудничество для их преодоления, общество и безопасность, инновации и промышленность.

Ведущие бизнес-руководители, политические лидеры обсудят наиболее острые мировые проблемы, основные геополитические вызовы. В программу форума включены дебаты, посвященные основным событиям этого года, вопросы глобальной энергетической повестки, глобальной безопасности. Будут проведены обзорные сессии по США, России, глобальной экономической ситуации.