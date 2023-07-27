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Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья Свыше 40 человек погибли из-за лесных пожаров, бушующих в ряде стран Средиземноморья.
Другие страны
27 июля 2023 г. 12:56
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья

Свыше 40 человек погибли из-за лесных пожаров, бушующих в ряде стран Средиземноморья.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают европейские СМИ.

В ночь на четверг стало известно о гибели двух человек на материковой части Греции. Спасатели провели эвакуацию некоторых населенных пунктов, расположенных в прибрежном районе Магнесия, к северу от Афин. Огонь распространяется на фоне 40-градусной жары и сильного ветра. Десятки пожарных борются с огнем.

На греческих островах, в частности на Родосе, пожарные продолжают тушить пожары. Накануне власти Греции на всем острове объявили режим ЧС.

За последние несколько дней жертвами природных пожаров в Италии стали шесть человек. Наиболее сложная ситуация сохраняется на Сицилии, где в понедельник столбик термометра поднялся до 47,4 градуса по Цельсию.

В африканских странах также не прекращают борьбу с природными пожарами. В Алжире, как сообщалось ранее, погибли 34 человека. В соседнем Тунисе, где ранее на этой неделе эвакуировали сотни человек, пожарным удалось остановить распространение огня, но температура в ряде городов на этой неделе остается в районе 49 градусов по Цельсию.

Арабские СМИ сообщают о природных пожарах близ сирийской Латакии. В ликвидации возгорания задействованы вертолеты.

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