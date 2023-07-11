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Более 40 человек скончались из-за наводнений на севере Индии

Более 40 человек скончались из-за наводнений на севере Индии Не менее 41 человека погибли в наводнениях в результате мощных дождей, продолжающихся на севере Индии четыре дня подряд.
Другие страны
11 июля 2023 г. 08:57
Более 40 человек скончались из-за наводнений на севере Индии

Не менее 41 человека погибли в наводнениях в результате мощных дождей, продолжающихся на севере Индии четыре дня подряд.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of India.

Сильные ливни затронули национальный столичный округ Дели, штаты Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзную территорию Джамму и Кашмир.

Наиболее трудная ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, где ливни вызвали многочисленные оползни, местные реки вышли из берегов и подтопили многие населенные пункты.

В горных районах северных штатов нарушено движение автотранспорта из-за размыва и подтопления дорог, в результате в горах заблокированы сотни туристов.

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