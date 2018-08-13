Более 40 человек пострадали в Англии в результате опрокидывания автобуса

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Сорок один человек, из них семеро детей, пострадал в результате опрокидывания пассажирского автобуса в графстве Кент к юго-востоку от Лондона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила служба скорой помощи графств Кент, Саррей и Сассекс.

Инцидент произошел около 16:00 местного времени (18:00 мск) на окружной лондонской автостраде М25 близ города Суонли. "Всего у нас 41 пациент. В настоящее время - 31 взрослый и 7 детей с незначительными повреждениями, трое других с более серьезными травмами были госпитализированы", - говорится в сообщении экстренной службы.

По данным телеканала Sky News, спасательной службе пришлось использовать оборудование для резки металла, чтобы достать из автобуса двоих пассажиров.

Из-за ДТП на трассе М25 образовалась пробка из автомобилей длиной 8 км.