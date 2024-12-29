Более 40 человек пострадали при распылении газа в супермаркете в Германии

Более 40 человек пострадали в результате распыления неизвестного газа в супермаркете города Вальдхайма, расположенного в федеральной земле Саксония.
Как передает Report, об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя полиции.
"На данный момент ранен 41 человек, 15 из них доставлены в больницу", - сказал он.
Посетители магазина жаловались на тошноту и раздражение дыхательных путей.
Газ распылили в продовольственном отделе магазина Kaufland, который из-за инцидента был закрыт.
Полиция проводит расследование по подозрению в нанесении травм средней степени тяжести. Также расследуются обстоятельства произошедшего и устанавливается тип распыленного вещества.