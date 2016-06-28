Более 40 человек погибли в столкновениях военных с боевиками в Южном Судане

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Не менее 43 человек погибли на прошлой неделе в столкновениях между бойцами повстанческой военизированной группировки и правительственными войсками близ города Вау на северо-западе Южного Судана, сообщает Report со ссылкой на Рейтерс.

Правительственные войска сражались с бойцами военизированной группировки под руководством Али Тамина Фатана (Ali Tamin Fatan). Фатан хочет взять под свой контроль западные территории около границы с ЦАР, сообщил представитель правительства Макуэй Льюэт (Makuei Lueth).

По его словам, в результате столкновений погибли 39 мирных граждан и четыре полицейских. Он добавил, что число погибших может возрасти, так как армия пока не представила официальных данных о понесенных потерях.