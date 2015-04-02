Более 40 человек погибли в результате столкновений в йеменском Адене

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 44 человека погибли в результате вооруженных столкновений в городе Аден в Йемене. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, передает агентство Франс Пресс.

Столкновения произошли между хуситами и сторонниками действующего президента Хади. По данным медиков, среди погибших 18 мирных граждан, 20 хуситов и шесть представителей народных комитетов.

На прошлой неделе международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Судана начала в Йемене военную операцию против сторонников движения "Ансар Аллах" (хуситов), контролирующих большую часть территории страны, в том числе столицу Сану.





