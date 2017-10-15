Более 40 человек отравились в ресторане на Гавайских островах

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 45 человек отравились в ресторане в городе Гонолулу на Гавайских островах.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местное Управление здравоохранения.
Отмечается, что причиной отравления мог стать норовирус, его пока диагностировали у шести отравившихся.
По данным агентства, все пострадавшие выздоровели через пару дней после происшествия. Представители Управления здравоохранения проводят расследование в связи с инцидентом.
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