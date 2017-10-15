 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Более 40 человек отравились в ресторане на Гавайских островах

    Все пострадавшие выздоровели через пару дней после происшествия

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 45 человек отравились в ресторане в городе Гонолулу на Гавайских островах.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местное Управление здравоохранения.

    Отмечается, что причиной отравления мог стать норовирус, его пока диагностировали у шести отравившихся.

    По данным агентства, все пострадавшие выздоровели через пару дней после происшествия. Представители Управления здравоохранения проводят расследование в связи с инцидентом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi