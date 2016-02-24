​Более 40 боевиков ИГ ликвидированы на востоке Афганистана

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 41 боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) был ликвидирован в ходе наземной и воздушной операции афганских военных в провинции Нангархар на востоке страны, cообщает Report cо ссылкой на агентство Khaama Press.

В администрации губернатора провинции сообщили, что среди убитых боевиков был один из местных главарей группировки, а также несколько иностранцев, национальность которых не уточняется.