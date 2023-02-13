Более 40 автомобилей сгорели в результате поджога на заводе во Франции

Более 40 машин сгорели на автомобильном заводе Stellantis в коммуне Сашо на севере Франции.
Как передает Report со ссылкой на
"Один или несколько злоумышленников проникли на территорию предприятия. Мы не знаем, каковы были их намерения", - заявили в Stellantis. В компании считают, что пожар был "отвлекающим маневром". В поджоге производитель уверен.
В огне оказались 52 авто, 42 из них были полностью выгорели. Это были Peugeot 3008 и 5008, которые только что сошли с конвейера.
Машины стояли под солнечными батареями, которые также воспламенились и, вероятно, способствовали распространению огня.