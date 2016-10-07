Более 40 афганских военных сбежали во время тренировок в США за два года

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Более 40 афганских военных сбежали во время тренировок в США.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал на брифинге в четверг пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

"На протяжении последних двух лет или около того… их было более 40", — сказал Кук. По его словам, Пентагон имеет представление о том, где находятся 32 человека из этого числа.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы попытаться определить, куда эти люди направляются, каковы причины этого. В некоторых случаях они отправились домой. В некоторых — прилагали усилия направиться в Канаду. Некоторые пытались остаться в США на законных основаниях", — сказал Кук.

Представитель Пентагона представил дело так, что сбежавших было относительно немного — по его словам, общее число прошедших обучение афганских военных составило более 2 тысяч человек. Кук также дал понять, что Пентагон не считает беглых военных угрозой для безопасности. "Этих людей специально отбирали", — пояснил Кук.