Более 4 тыс. человек объявлены в розыск за террористические преступления в странах СНГ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Более 4 тыс. человек объявлены в розыск в странах СНГ за причастность к террористическим преступлениям.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на открывшемся в среду IX Совещании руководителей национальных антитеррористических центров государств-участников СНГ руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник Андрей Новиков.

Он напомнил о действующем антитеррористическом банке данных СНГ, куда включаются списки террористических организаций и лиц, совершивших преступления террористического и экстремистского характера.

"Вы знаете, что база у нас существенно пополнилась - 4 262 преступника разыскиваются на территории государств Содружества за указанные преступления", - отметил Новиков.