Более 4,3 тыс. немцев должны покинуть дома из-за бомбы Второй мировой войны

Порядка 4 350 человек вынуждены покинуть свои дома в городе Эркеленц (подчинен администратитвному округу Кёльн) из-за обнаружения неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны.

Порядка 4 350 человек вынуждены покинуть свои дома в городе Эркеленц (подчинен администратитвному округу Кёльн) из-за обнаружения неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны.

Как сообщает Report , об этом пишет журнал Der Spiegel.

По его информации, неразорвавшаяся бомба была обнаружена во время работ по реконструкции подземных каналов. Бомба весит не менее одной тонны и имеет два детонатора. Служба обезвреживания боеприпасов осмотрела место происшествия. Движение транспорта в центре города перекрыто.

По данным местных властей, люди в радиусе 400 метров должны быть доставлены в безопасное место. "Второй детонатор бомбы сильно поврежден и не может быть обезврежен, - отметили городские власти. - По этой причине бомба будет вывезена из центра города и взорвана контролируемым образом на оцепленной территории".

Находки неразорвавшихся снарядов в Кёльне не редкость. Около половины воздушных налетов на нацистскую Германию были сосредоточены на территории нынешней федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Согласно приблизительным подсчетам, в конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров, 10-20% из них не разорвались. Каждые несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.