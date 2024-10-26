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Более 4,3 тыс. немцев должны покинуть дома из-за бомбы Второй мировой войны

Более 4,3 тыс. немцев должны покинуть дома из-за бомбы Второй мировой войны Порядка 4 350 человек вынуждены покинуть свои дома в городе Эркеленц (подчинен администратитвному округу Кёльн) из-за обнаружения неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны.
Другие страны
26 октября 2024 г. 02:59
Более 4,3 тыс. немцев должны покинуть дома из-за бомбы Второй мировой войны

Порядка 4 350 человек вынуждены покинуть свои дома в городе Эркеленц (подчинен администратитвному округу Кёльн) из-за обнаружения неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны.

Как сообщает Report, об этом пишет журнал Der Spiegel.

По его информации, неразорвавшаяся бомба была обнаружена во время работ по реконструкции подземных каналов. Бомба весит не менее одной тонны и имеет два детонатора. Служба обезвреживания боеприпасов осмотрела место происшествия. Движение транспорта в центре города перекрыто.

По данным местных властей, люди в радиусе 400 метров должны быть доставлены в безопасное место. "Второй детонатор бомбы сильно поврежден и не может быть обезврежен, - отметили городские власти. - По этой причине бомба будет вывезена из центра города и взорвана контролируемым образом на оцепленной территории".

Находки неразорвавшихся снарядов в Кёльне не редкость. Около половины воздушных налетов на нацистскую Германию были сосредоточены на территории нынешней федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Согласно приблизительным подсчетам, в конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров, 10-20% из них не разорвались. Каждые несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

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