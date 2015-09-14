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    ​Более 350 заключенных бежали из тюрьмы в Афганистане

    В результате инцидента погибли четыре сотрудника безопасности и семь нападавших боевиков

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 352 заключенных в понедельник сбежали из тюрьмы в афганском городе Газни при нападении на исправительное учреждение боевиков "Талибан", в числе сбежавших 150 членов радикального движения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    По словам  заместителя главы города Мохаммеда Али Ахмади, боевики были одеты в форму вооруженных сил Афганистана и хорошо организованы.

    Ахмади также сообщил, что в результате инцидента погибли четыре сотрудника безопасности и семь нападавших боевиков.

    На территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.

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