​Более 350 заключенных бежали из тюрьмы в Афганистане

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 352 заключенных в понедельник сбежали из тюрьмы в афганском городе Газни при нападении на исправительное учреждение боевиков "Талибан", в числе сбежавших 150 членов радикального движения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам заместителя главы города Мохаммеда Али Ахмади, боевики были одеты в форму вооруженных сил Афганистана и хорошо организованы.

Ахмади также сообщил, что в результате инцидента погибли четыре сотрудника безопасности и семь нападавших боевиков.

На территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.