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Более 332 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Более 332 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 108,57 млн, увеличившись за сутки более чем на 332 тыс.
Другие страны
15 февраля 2021 г. 22:56
Более 332 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 108,57 млн, увеличившись за сутки более чем на 332 тыс.

Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 9,6 тыс., превысив 2,39 млн.

По состоянию на 15 февраля в ВОЗ поступили сведения о 108 579 352 инфицированных и 2 396 408 умерших. Число заразившихся увеличилось на 332 360, умерших - на 9 691.

Напомним, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (173 109), на втором месте - регион Европы (92 634), на третьем - Юго-Восточная Азия (26 949).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 309 503. Далее следуют Индия (10 916 589), Бразилия (9 809 754), Россия (4 086 090), Великобритания (4 038 082), Франция (3 406 616), Испания (3 041 454), Италия (2 721 879), Турция (2 586 183), Германия (2 338 987), Колумбия (2 190 116) и Аргентина (2 025 798).

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada dünyada COVID-19-a 332 mindən çox yoluxma qeydə alındı

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