Более 300 сотрудников ООН погибли в результате операций Израиля в Газе

В результате военных операций Израиля в Газе с 7 октября 2023 года погибли более 300 сотрудников ООН.

В результате военных операций Израиля в Газе с 7 октября 2023 года погибли более 300 сотрудников ООН.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

"По данным минздрава Газы, с 7 октября более 200 тысяч палестинцев были убиты или ранены, что составляет около 10% всего населения страны. Также в результате военных действий Израиля погибло более 300 наших коллег", - отметил он.

По словам Верховного комиссиара, с мая убито более тысячи человек, пытавшихся раздобыть еду, а распределительные центры совершенно не в состоянии доставлять гуманитарную помощь в необходимых объемах.

В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме.