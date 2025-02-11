Более 300 школ Кипра получили письма с угрозами минирования

Детские образовательные учреждения Кипра получили 11 февраля письма с предупреждениями об угрозе безопасности.

Детские образовательные учреждения Кипра получили 11 февраля письма с предупреждениями об угрозе безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом пишет Cyprus Mail.

"Полиция подтвердила, что во вторник утром угрозы взрыва были отправлены в более чем 300 государственных и частных школ Кипра", - говорится в сообщении.

Полиция не нашла взрывчатых веществ ни в одной из обысканных школ.

Адрес электронной почты, использованный для отправки угроз, является одноразовым и принадлежит российскому провайдеру, но представитель полиции Кириаки Ламбрианиду разъяснила, что это не означает, что отправитель находится в России.