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Более 300 школ Кипра получили письма с угрозами минирования

Более 300 школ Кипра получили письма с угрозами минирования Детские образовательные учреждения Кипра получили 11 февраля письма с предупреждениями об угрозе безопасности.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 16:58
Более 300 школ Кипра получили письма с угрозами минирования

Детские образовательные учреждения Кипра получили 11 февраля письма с предупреждениями об угрозе безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом пишет Cyprus Mail.

"Полиция подтвердила, что во вторник утром угрозы взрыва были отправлены в более чем 300 государственных и частных школ Кипра", - говорится в сообщении.

Полиция не нашла взрывчатых веществ ни в одной из обысканных школ.

Адрес электронной почты, использованный для отправки угроз, является одноразовым и принадлежит российскому провайдеру, но представитель полиции Кириаки Ламбрианиду разъяснила, что это не означает, что отправитель находится в России.

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