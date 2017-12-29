Более 300 палестинцев пострадали при столкновениях в Газе и Иерусалиме - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Число палестинцев, пострадавших в ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа, на западном берегу и в Иерусалиме, достигло 303.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа и в Палестинском Красном полумесяце.

"Число пострадавших в секторе Газа достигло 170 человек, из них 50 получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницы анклава, пятеро были ранены тяжело. Еще 120 получили отравление в результате применения слезоточивого газа, им оказали скорую помощь на месте", — сообщил представитель министерства Ашраф аль-Кедра.

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Число палестинцев, пострадавших в ходе столкновений с армией Израиля в секторе Газа, достигло 100.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве здравоохранения сектора Газа.

Пресс-представитель министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кедра заявил, что число раненых в секторе Газа увеличилось до 100 человек, из них 34 ранены боевыми пулями, их доставили в больницы, двое ранены тяжело, еще 66 пострадавшим от газа была оказана помощь на месте.

Представитель Палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха заявила, что медики "оказали скорую помощь 130 палестинцам на Западном берегу, из них четверо ранены боевыми пулями, остальные резиновыми пулями, некоторые пострадали от газа".